Non ancora definiti i lavori per il Villaggio operaio

Sono oltre 2 mila le ingiunzioni di pagamento inviate da ATC Piemonte Nord agli ex inquilini della case popolari che nel Novarese e nel VCO non hanno versato gli affitti. L’Agenzia Territoriale per la Casa sta sollecitando i pagamenti. L’operazione è partita da Galliate ma entro dicembre toccherà anche il Verbano Cusio Ossola. Sono quindi oltre 2 mila gli inquilini che hanno lasciato gli alloggi ma non hanno saldato i pagamenti. Un ammanco di 9 milioni di euro tra Novara e VCO.

Intanto non si hanno notizie certe di interventi al Villaggio Sisma di Villadossola. Nei mesi scorsi - era il 27 maggio - sia il presidente di ATC Piemonte Nord, Paolo Marchioni, che l’assessore ala politiche per la casa, Chiara Caucino, avevano fatto visita al Villaggio operaio per rendersi conto della situazione: da allora non si sono visti interventi di sistemazione di quello che è considerato un importante patrimonio immobiliare anche sotto l’aspetto architettonico-urbanistico.

L’assessore all’urbanistica del Comune di Villa, Maurizio Romeggio, dice che ‘’Atc aveva messo in programma una serie di interventi legati al bonus 110 ma che al momento si è in attesa che vengano definiti i lavori da fare anche a Villadossola’’.