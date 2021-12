Premosello, la minoranza: “Senza vicesindaco e verso l'aumento dei tributi, maggioranza inadeguata ad amministrare”

“Il gruppo di minoranza ha appreso da un comunicato del Sindaco, apparso su Facebook, delle dimissioni da tutte le cariche del vicesindaco Varetta Roberta con la motivazione ufficiale: 'Motivi squisitamente personali'. Riteniamo, ovviamente, che le motivazioni reali siano da ricondurre al disagio del vicesindaco provato all’interno dell'attuale maggioranza e per tensioni intestine nella Giunta comunale

Riteniamo che la maggioranza ha perso il proprio esponente per mancanza di condivisione delle prime, poche, scelte amministrative fatte dalla Giunta comunale, ma soprattutto per le parole fuori luogo e gravi, fatte durante l'ultimo consiglio comunale il 29/11/2021 riguardanti la R.I.S.S.

A questo punto, prendiamo atto, della grave e profonda crisi generatisi nella maggioranza, la quale ha perso l'elemento di spicco della propria compagine: titolare di numerose deleghe di peso nonché vicesindaco. Riteniamo dunque la maggioranza di oggi inadeguata ad amministrare il nostro Comune.

La riteniamo inadeguata anche per le indiscrezioni fatte via social dalla maggioranza che preannunciano un aumento dei tributi comunali per i nostri cittadini i quali risultano già provati dalla pandemia e dai rincari generalizzati del costo della vita.

Questo aumento dei tributi servirebbe, secondo la maggioranza, a risanare il disavanzo. Riteniamo basterebbe, in alternativa, accelerare l’affidamento in concessione della R.I.S.S. ricavando un introito mensile che potrebbe essere di almeno 400,00 Euro mensili a posto letto (pari a Euro 32.000,00) mensili per un totale di oltre Euro 384.000,00 annui.

Chiediamo al Sindaco e alla sua maggioranza di prendere atto della grave situazione e, conseguentemente, trarre le opportune conclusioni”.

Così in un comunicato i consiglieri di minoranza Andrea Monti, Corinna Nolli e Maurizio Bionda.