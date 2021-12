Bracconiere recidivo pizzicato venerdì notte con un capriolo nel bagagliaio

Un cacciatore 30enne ossolano, S.F. Le sue iniziali, è stato fermato dalla Polizia Stradale nella notte tra venerdì e sabato. Intorno alle 4 una pattuglia della Polizia Stradale ha intimato l'alt ad un'auto che da Villa andava verso Domodossola. L'auto non si ferma e cerca di darsi alla fuga tra le vie della città, ma dopo essere finita in una strada senza uscita è stata finalmente fermata. A bordo S.F., un 30enne ossolano. In auto ave a un fucile, una torcia e nel bagagliaio il corpo di un capriolo.

Il 30enne è stato denunciato e per lui verrà anche richiesta la sospensione del porto d'armi, vista la recidività. Nel novembre del 2020, una notte, era stato pizzicato dopo aver sparato in Valle Bognanco ad un'animale senza però prenderlo. All'epoca la denuncia della Polizia Provinciale gli costò una sanzione pecuniaria da 1700 euro.

Il prossimo 21 dicembre S.F. comparirà davanti al giudice perchè aveva fatto ricorso proprio per quel fatto.