Escursionisti cusiani salvati dall'elicottero, erano bloccati sulla ferrata di Croveo

Doppio intervento per l'elisoccorso di Borgosesia. Due persone sono rimaste bloccate sul naso all'uscita della ferrata di Croveo. Indenni ma impossibilitati a proseguire, i due escursionisti cusiani, sono stati recuperati dall'elicottero di Borgosesia e trasportati al campo sportivo di Baceno dove gli uomini del Soccorso Alpino delle X° Valdossola della stazione di Baceno erano pronti a dare supporto all'equipaggio. Neache il tempo di sbarcare gli escursionisti che l'elicottero di Borgosesia è stato chiamato per un malore al Rifugio Gattascosa in alta Valle Bognanco.