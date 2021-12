Anpi, riconfermato il direttivo uscente

Riconfermato il direttivo uscente ed approvato il documento del XXVII congresso nazionale. Queste le decisioni assunte dall’assemblea dei soci dell’Anpi di Villadossola, che ha visto la partecipazione di una quarantina di persone su 168 iscritti alla sezione, più 5 'amici' dell’Anpi e 5 soci ad honorem.

Il direttivo confermato è in carica dal 2018, lo presiede Daniele Fortin che in apertura di seduta ha ricordato l’ex presidente Giorgio Toscani, i partigiani Bruno Francia e Sergio Cerutti, ma anche l’iscritto Sergio Salina Borello, nel frattempo deceduti. L’assemblea ha anche nominato i suoi sei rappresentanti per il voto del prossimo rinnovo del consiglio provinciale.

L'assemblea si è svolta per lo più nella discussione sul documento di sintesi che sarà oggetto di confronto anche al congresso dell’Anpi nazionale.

Tracciato anche il lavoro fatto dalla sezione in questi anni che fanno dagli eventi del 25 aprile alla proiezioni culturali, dalle pastasciutte antifasciste al concorso fotografico, dal concerto dell’orchestra dei Giovani Musicisti Ossolani a La Fabbrica, dal videso sulle vie dedicate in città a chi ha preso parte alla lotta partigiana agli eventi esterni ai quali la sezione ha preso parte.

Fortin ha ringraziato per la collaborazione il gruppo Libera, la Fondazione Novecento e l’amministrazione comunale. Proprio all’amministrazione di Villa e a quelle della valle Antrona saranno chiesti interventi per la sistemazione di alcune lapidi e del sentiero 'Ugo Miazza' a Viganella.

All’assemblea ha preso parte anche Gianfranco Fradelizio, presidente dell’Anpi di Domodossola e rappresentante alla Casa della resistenza di Verbania. Che ha anche ricordato il recente libro scritto da Andrea Pozzetta cha ha ricostruito la vita del medico perseguitato dal fascismo. Tibaldi, esule in Ossola, divenne presidente della Repubblica partigiana. Il volume che è stato presentato il 22 ottobre scorso a Domodossola è intitolato ‘’Lui solo non si tolse il cappello’’. Un libro storico che è in vendita anche presso l’Anpi. Libro che al momento nessun comune ossolano pare abbia ancora chiesto d’acquistare.