Ghiacciaio del Belvedere: ieri 33 cm di neve fresca, oggi raffiche di vento a 136 km/h

Luca Sergio di MeteoLive Vco stamane precisa la precipitazione nevosa di ieri: «Sono state mantenute le previsioni di caduta della neve sulle Alpi. Si prevedevano all’incirca 30 cm di neve, alle varie quote, ne è caduta meno ma con un margine di errore più risicato rispetto a quello che è successo in pianura.

Questo il quadro dettagliato delle precipitazioni nevose sulle Alpi Lepontine e Pennine, dati, non validati, di Arpa Piemonte: rifugio Zamboni 32 cm, Belvedere 33 cm, Macugnaga Pecetto 36 cm, Passo del Moro 44 cm, Pieno dei Camosci Formazza 14 cm, Larecchio 30 cm, Alpe Devero 19 cm, Alpe Veglia 18 cm, Formazza Bruggi 18 cm. Mediamente sono caduti sulle Alpi 24 cm.



Ma la neve in questo inizio invernale non ha pace, oltre a essere poca in generale, specialmente sulle Alpi Lepontine, quella che cade viene subito spazzata dal fortissimo vento, stamattina al ghiacciaio Belvedere registriamo raffiche a 136 Km/h».