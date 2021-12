’Anpi domese in assemblea, ospite d’onore Adelmo Cervi

L’Anpi va verso il suo XVII Congresso Nazionale, che si terrà a Rimini, febbraio 2022.

In ottemperanza alle clausole statutarie, tutte le Sezioni e i Comitati provinciali dovranno tenere i loro Congressi per confluire poi in quello Nazionale, previsto il 22-27 febbraio.

II direttivo della sezione Anpi Domodossola “medaglia d'oro Silvestro Curotti” ha fissato la data della sua assemblea congressuale Domenica 12 dicembre dalle ore 14 nella Sede Anpi sezione di Domodossola in via Paolo Della Silva 24.

L’appuntamento è di particolare rilievo, considerando non solo la necessità di pervenire ad un auspicabile rinnovo degli organismi dirigenti della Sezione e della individuazione dei delegati al Congresso provinciale, compresi i riflessi internazionali, ripresi puntualmente nel documento per il 17° congresso nazionale Anpi prodotto dal Comitato Nazionale Anpi. Il documento è intitolato: “Per una nuova fase della lotta democratica e antifascista”.

In questa breve frase è introdotta già di per sé la funzione dell Anpi, il suo ruolo nella società, e l’esigenza che la sua voce sia ascoltata da tutti coloro che si riconoscono nei valori e nei principi fondamentali di cui l ’Anpi è portatrice.

Il congresso è inoltre tappa fondamentale nella vita dell’Associazione, che ne segnerà il cammino entro le sue linee per i prossimi cinque anni.

È la cultura dell’associazionismo, che ha come scopo quello di aggregare le persone e, nel nostro specifico caso, tutti gli antifascisti.

Antifascisti che hanno a cuore la Costituzione Italiana, la sua applicazione, la sua difesa da inopportuni ricorrenti rimaneggiamenti, la diffusione dei valori in essa contenuti, memori della vittoriosa Lotta di Liberazione dalla quale trasse origine e per cui molti diedero la propria vita.

La “Nuova Stagione” dell’Anpi, declamata nello scorso XV Congresso e confermata dal XVI, prosegue con questo XVII, e con essa ci auguriamo prosegua il benessere dell’Italia, che veda sempre più protagonisti i giovani e le loro istanze, ed il loro impegno per cambiare il presente ed il futuro di tutti.

Svolgimento dei lavori

1. Saluto agli ospiti e convenuti;

2. Nomina del Presidente dell’Assemblea;

3. Nomina Commissione Elettorale;

4. Parola agli ospiti e dibattito;

5. Votazione sui Documenti Congressuali ed eventuali o.d.g.;

6. Elezione Delegati al Congresso Provinciale;

7. Elezione nuovo Comitato Direttivo di Sezione;

8. Intervento e Conclusioni a cura di Luisa Mazzetti

A norma di statuto, ad ogni Assemblea Congressuale di Sezione deve essere presente un delegato del Comitato Provinciale: per l'Assemblea domese sarà presente Luisa Mazzetti, presidente coordinamento Anpi provinciale del Verbano Cusio Ossola.

Ospite d’onore Adelmo Cervi che presenterà il libro ‘Io che conosco il tuo cuore. Storia di un padre partigiano,raccontata da un figlio’

Un ex-ragazzo di oggi, figlio di un padre strappato alla vita, racconta la vicenda di quel padre, Aldo, partigiano con i suoi sette fratelli nella banda Cervi, per rivendicare la sua storia e, al tempo stesso, per rivendicare di essere figlio di un uomo, non di un mito pietrificato dal tempo e dalle ideologie. Una vicenda racchiusa tra due fotografie. La prima, degli anni trenta: una grande famiglia riunita, sette fratelli, tutti con il vestito buono, insieme alle sorelle e ai genitori. La seconda, dopo la fucilazione dei sette fratelli da parte dei fascisti: solo vedove e bambini, soli di fronte alle durezze del periodo, alla miseria, ai debiti, anche alle maldicenze. C'è tutto un mondo da raccontare in mezzo a quelle due foto, con la voce di un bambino che ha imparato a cullarsi da solo, perché suo padre è morto troppo presto e sua madre ora è china sui campi.