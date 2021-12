Mattarella: "Dovere della Repubblica garantire i diritti di cittadinanza nelle aree montane"

Si è svolta ieri al Palazzo del Quirinale, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la cerimonia in occasione della Giornata Internazionale della Montagna che quest'anno cade l'11 dicembre. Erano presenti rappresentanti dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani e dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani. Per l'occasione il presidente Mattarella ha evidenziato come sia "cresciuta, a livello globale, la consapevolezza del ruolo rivestito dai territori montani per preservare la biodiversità e il dovere della Repubblica di garantire i diritti di cittadinanza nelle aree cosiddette marginali".

"Grazie al Presidente Mattarella che oggi ha accolto il i Sindaci e i rappresentanti del mondo economico della Montagna al Quirinale per una giornata importate, da tornare a celebrare insieme, come voluto oggi dalla ministra Gelmini con il ministro Garavaglia. Le parole del Presidente sono un monito ancora una volta per la politica, per delle politiche territoriali che sappiano incrociare il superamento delle disuguaglianze e delle sperequazione agli obiettivi di sviluppo armonico che l’Italia si dà nel pieno rispetto dell’articolo 44 della costituzione". Afferma Marco Bussone, Presidente nazionale Uncem, al termine della Giornata Internazionale della Montagna celebrata al Quirinale con il Presidente della Repubblica e il Direttore generale della FAO. A nome dei Sindaci presenti e di tutti i Sindaci dei Comuni montani italiani, è intervenuta la Sindaca di Fonni, Daniela Falconi.