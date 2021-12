Covid Svizzera, il Consiglio Federale studia nuove misure restrittive

Continua ad essere in continua evoluzione la situazione Covid-19 nell’intera Confederazione Elvetica. L’Ufficio Federale della sanità Pubblica ha comunicato che ieri sono stati registrati 10.163 nuovi casi, con 53 decessi.

Le terapie intensive sono occupate all’82%: (34,3% pazienti Covid e 47,7% non Covid). Nella Svizzera Centrale l’occupazione delle terapie intensive è talmente elevata che il personale medico deve decidere a chi assegnare il posto e chi fare attendere. Dall’inizio della pandemia in Svizzera sono stati registrati 11.404 decessi (1.022 in Ticino); 36.774 ospedalizzazioni e 1.111.912 persone sono risultate positive al Covid. Nell’ultima settima, nel Canton Vallese sono stati registrati oltre duemila nuovi contagi, numero in continua crescita.



Il Consiglio Federale ha allo studio nuove misure restrittive. Si va dall’entrata in ambienti chiusi per i soli vaccinati o guariti, con obbligo della mascherina ad un lockdown selettivo. Dal canto suo la Commissione “Swiss National Covid-19” pone in risalto la possibilità che, entro la metà di dicembre potrebbe essere raggiunta la soglia critica di 300 pazienti Covid-19 ricoverati nei reparti di terapia intensiva, con il conseguente rinvio di altri trattamenti curativi. Restrizioni in vista anche per le grandi superfici commerciali, da lunedì 13 dicembre alcuni esercizi di vendita limiteranno e regolamenteranno le entrate nei diversi negozi. Migros e Coop installeranno un sistema di conteggio automatizzato applicando la regola dei 6 metri quadri per cliente, 10 metri quadri nei negozi più grandi.