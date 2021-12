Auto distrutta dalle fiamme nella notte a Santa Maria Maggiore

Prima il fumo poi le fiamme, infine l'auto distrutta dal fuoco. Non si contano fortunatamente feriti o danni, oltre a quelli ingenti al veicolo, ma i vigili del fuoco vigezzini hanno dovuto lavorare per circa due ore per spegnere il rogo che ha distrutto un'utilitaria.

E' successo nella notte tra venerdì e sabato nell'area del Centro del fondo di Santa Maria Maggiore, in pineta: la chiamata intorno a mezzanotte, con i pompieri che sono prontamente accorsi dalla vicina sede di Santa Maria Maggiore. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme con le operazioni che si sono concluse intorno alle 2. Ancora da chiarire le cause del rogo su cui hanno effettuato i rilievi i Carabinieri.