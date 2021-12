Croce Rossa domese, consegnata la Borsa di studio ‘Toccaceli’

Venerdì 10 dicembre, alle ore 11.40 nell'aula esterna del Liceo Statale Giorgio Spezia si è tenuta la cerimonia di consegna della Borsa di studio istituita dal Comitato locale di Domodossola della Croce Rossa Italiana, in memoria della signora Tilde Toccaceli, benefattrice domese che con le sue ultime volontà ha espresso il desiderio di contribuire agli studi di alunni ed alunne meritevoli, che si impegneranno in un percorso di studi presso una facoltà universitaria con indirizzo in Discipline economiche.

Vincitrice della Borsa di Studio è l'ex alunna di Liceo Scientifico Livia Malfa, che ha sostenuto l'Esame di Stato nell'anno scolastico 2020-2021, diplomandosi lo scorso mese di luglio e proseguendo gli studi a livello universitario in ambito economico.

Alla cerimonia hanno partecipato il dirigente scolastico Pierantonio Ragozza , la presidente del Comitato Locale della Croce Rossa di Domodossola ed il dottor Maurizio Zigiotti, amico e collega della benefattrice Tilde Toccaceli , insegnanti e rappresentanti delle classi 5 del Liceo Scientifico.

Da tutti espresso l'augurio unanime di un felice percorso di studi alla meritevole vincitrice della borsa di studio e di una altrettanto splendida carriera professionale.

L'augurio espresso dalla presidente, Giulia Margaroli, è quello di poter proseguire questo cammino intrapreso anche per il futuro.