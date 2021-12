Pestarena, presentato il nuovo numero de “Il Foglio d’Oro”

Nel corso dei festeggiamenti dedicati a Santa Barbara, patrona dei minatori è stato presentato il nuovo numero de 'Il Foglio d’Oro', edito dall’Associazione Figli della Miniera di Pestarena.

L’edizione presenta il ricordo dell’incidente che ha determinato la chiusura dell’ultima miniera aurifera delle Alpi, chiusura avvenuta 60 anni fa.

Sono anche illustrate alcune ricerche attuali. Ernesto Gessaghi scrive: “…l’oro libero nelle miniere d’Anzasca c’è, ma sempre come prodotto di alterazione dei solfuri e visibile solo al microscopio”.

Da parte sua il geologo Franco Monticelli fa sapere che “…alcune società australiane si sono attivate richiedendo permessi di ricerca nei territori tra la Valle Anzasca e la Val Sesia, ricercando sia l’oro con i metalli associati, ma restano ricerche di carattere generale che non prevedono la riattivazione delle antiche miniere”.

Mentre l’intervento del ricercatore storico, Riccardo Cerri illustra la prima ‘ferrovia sospesa’ in Italia voluta dalla società inglese ‘Pestarena Gold Mining Company’.

Quattro pagine per raccontare uno spaccato di vita mineraria scomparsa ma che oggi sta tornando come fruizione turistica infatti, Daniele Piazza scrive che, “grazie al progetto Mineralp, in Valle Antrona, sono terminati i lavori di allestimento per la fruizione turistica della Miniera d’Oro del Taglione”.