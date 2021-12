Alla guida completamente ubriaco, via patente e auto ad un 34enne di Villa

I militari della Compagnia Carabinieri di Domodossola, nell’ultimo fine settimana, hanno intensificato le attività di prevenzione, con controlli alla circolazione stradale ed al rispetto della vigente normativa governativa sul contrasto alla pandemia da COVID- 19.

Nella nottata tra sabato e domenica, l’equipaggio dell’Aliquota Radiomobile dell’Arma domese, ha fermato, un residente di Villadossola già noto alle forze dell’ordine, S. M. di 34 anni, che procedeva a zig-zag per le strade comunali, comportamento che se non fosse stato prontamente interrotto, avrebbe potuto sicuramente portare a conseguenze ben peggiori, con danni per le auto in sosta o per altri automobilisti transitanti in senso opposto. Una volta bloccato, l’uomo è apparso in evidente stato di alterazione dovuta ad abuso di alcolici.

Il soggetto è stato quindi sottoposto a controllo etilometrico, ed è risultato positivo con un tasso alcolico di oltre 4 punti superiore a quello consentito. Denunciato in stato di libertà per la trasgressione all’articolo 186 del codice della strada, gli è stata inoltre ritirata la patente ed il veicolo è stato posto sotto sequestro amministrativo.