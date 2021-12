Passa dal Vco il progetto europeo sull’economia circolare

Il Vco è la tappa conclusiva del progetto Erasmus giovani sulle buone pratiche per l’economia circolare Il partner italiano è la cooperativa sociale Aurive gli altri sono l’associazione Descularte (Portogallo), l’Institute Popotnik(Slovenia), Poject Net (Lituania).

Il progetto, spiega Francesca Bellomo (Aurive), “è partito il 2 febbraio e si concluderà il 2 febbraio 2022. Questo di Verbania è il meeting conclusivo per tirare le somme delle buone pratiche adottate in ciascuno dei Paesi partecipanti in modo da produrre materiale utilizzabile per l’educazione dei più giovani, la sensibilizzazione degli adulti, l’incentivazione nelle aziende di produzioni a basso impatto ambientale”

A Verbania, i partner portoghesi, sloveni e lituani hanno incontrato due giovani in servizio volontario al Parco nazionale Valgrande, Serena Galizia e Mattia Paracchini, che hanno raccontato gli incontri con le scolaresche del territorio.

Descularte concentra la sua attività sui Comuni e sulle scuole per incentivare i primi ad adottare misure di riduzione rifiuti. L’Insitute Popotnik di educazione nel mondo dello sport, Project Net fa attività di ricerca mirata alla produzione industriale, Aurive lavora con entri pubblici come i Parco Valgrande e le scuole.

Ora si tratta di tirare le somme e produrre, entro febbraio, materiale utilizzabile da soggetti pubblici e privati interessati a promuovere l’economia circolare (riutilizzo degli scarti nel ciclo produttivo).