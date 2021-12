Babbo Natale scende dal campanile. E’ l'iniziativa fatta dal Soccorso Alpino ad Antrona Schieranco che ha aderito all’invito del gruppo folk del paese.

Domenica scorsa, gli uomini del soccorso alpino hanno allestito una teleferica che dalla vetta del campanile scende in piazza. Un Babbo Natale che scende dall’alto portando doni per i bambini del paese. Una bella iniziativa che ha richiamato gente in piazza.