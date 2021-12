Lo scorso sabato un elicottero dell’Air Zermatt, partito dalla base di Raron, con tre passeggeri a bordo, è precipitato in fase di atterraggio sull’Alphubel (3782 m). La Polizia Cantonale Vallesana ha comunicato che c’è stato un ferito leggero e che è stata aperta un’inchiesta per stabilire le cause dell’accaduto.