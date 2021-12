“Stelle di Natale”, a La Fabbrica concerto della Filarmonica di Villadossola

Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, torna al teatro La Fabbrica il tradizionale appuntamento natalizio in compagnia della Filarmonica di Villadossola, appuntamento previsto per il 23 dicembre alle 21.

Come preannuncia il titolo del concerto, quest’anno, il proposito dei musicisti è quello di far vedere le 'stelle di Natale', ovvero una carrellata di brani dedicati a celebri compositori dei quali ricorrono importanti anniversari.

Puccini e Verdi saranno protagonisti in apertura, rispettivamente con una marcia originale per fiati e una trascrizione per banda del “Gran Finale II Atto” di Aida, opera rappresentata per la prima volta 150 anni fa al Cairo.

Seguiranno alcuni brani originali per banda scritti su melodie popolari: con la frizzante 'Molly on the Shore' ricorderemo Percy Grainger, autore che riascolteremo insieme a Holst e Vaughan Williams con la suite 'A Longford Legend'.

'Marching Song' aprirà la seconda parte del concerto, lasciando poi spazio ad una fantasia originale su temi latino-americani. A chiudere il programma saranno la suite de 'Il Signore degli Anelli' e una selezione della colonna sonora della saga 'Pirati dei Caraibi'.

Sulle note di un canto tradizionale natalizio, la Filarmonica augurerà a tutti Buone Feste.