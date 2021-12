Droga in Canton Ticino: altri due cittadini italiani arrestati

Altri due cittadini italiani arrestati in Canton Ticino per droga. A seguito degli sviluppi dell'inchiesta che lo scorso primo dicembre aveva portato ad otto arresti, sono finite in detenzione infatti due altre persone, fermate dalla polizia cantonale. Si tratta di un 42enne e di una 39enne, entrambi cittadini italiani residenti nel Locarnese.

Sono sospettati di aver preso parte a vario titolo a un importante traffico di cocaina tra l'Albania, l'Italia e il Ticino. All'operazione hanno collaborato anche la Polizia della Città di Lugano e le Polizie comunali di Ascona e Minusio.

Le principali ipotesi di reato sono di infrazione aggravata e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Margherita Lanzillo.