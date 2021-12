Tanti auguri a tutti i nostri lettori

Auguri a tutti i nostri lettori. Il Natale di quest'anno sarà ancora una volta caratterizzato dalla preoccupazione della pandemia. Un giorno però che a differenza di quello passato, potremo trascorrere con i nostri cari senza limitazioni orarie, di colori, di congiunti o conviventi. Una giornata di festa da vivere però con tutte le precauzioni del caso come suggerito negli ultimi giorni dai massimi esperti a livello nazionale ed internazionale.

Noi come ogni anno vi auguriamo di trovare sotto l'albero la serenità, la tranquillità, la spensieratezza e la salute.

In questo 2020 ricorre il centenario della nascita di Gianni Rodari e vogliamo augurare a tutti voi e soprattutto a tutti i bimbi un buon Natale attraverso una sua poesia, si intitola 'Ogni anno ritorna'.

Vogliamo in particolare augurare un sereno Natale anche alle tante persone che oggi lavoreranno, chi per garantire le cure alle persone bisognose di attenzione negli ospedali e nelle case di riposo, nei centri vaccinali, che nemmeno il 25 dicembre si fermeranno, alle forze dell'ordine e a tutte quelle categorie che lavoreranno in questa giornata di festa.







Tanti auguri a tutti!