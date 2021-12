Alagna, prima edizione del Winter Mountain Rescue Course

Dopo il corso SAI (Soccorso in Ambiente Impervio), tenutosi a Macugnaga, lo scorso fine settimana si è svolta ad Alagna, la prima edizione del Winter Mountain Rescue Course, un evento formativo sul soccorso in ambiente invernale organizzato dalla Scuola Regionale Medica e dalla Scuola Regionale Tecnica del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese.

Nelle due giornate di lavoro, 18 tecnici del Soccorso Alpino regionale (9 soccorritori laici e 9 sanitari) hanno seguito lezioni in aula ed esercitazioni con prove pratiche in cui venivano simulate, in ambiente montano, gli interventi di soccorso tipici della stagione fredda su neve e ghiaccio.

Ampia parte del corso è stata dedicata al soccorso in valanga che rappresenta l'incidente più tecnicamente complesso e più tempo-dipendente tra quelli che accadono d'inverno in montagna.

Le statistiche, infatti, dicono che le maggiori probabilità di sopravvivenza del travolto si verificano entro i 15/18 minuti dal distacco della valanga.

I partecipanti sono stati coinvolti in simulazioni di valanga con numerosi travolti per imparare le migliori tecniche e strategie in grado di ridurre i tempi di intervento.

Dalla direzione del corso hanno fatto notare che “La gestione dell'incidente in montagna richiede professionisti competenti, continuamente aggiornati, ma che al ‘sapere’ devono associare il ‘saper fare’ e anche il ‘saper essere’. Essere professionisti competenti oggi significa essere capaci di lavorare in team multidisciplinari, usare alta tecnologia e operare in ambienti complessi, con un'attenzione continua alla sicurezza del paziente”.