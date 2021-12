Grande successo a Vercelli per il Coro di Calice

Ha riscosso un grande successo il Coro di Calice nella sua partecipazione al Concerto di Natale che si è tenuto a Vercelli, nella chiesa di Sant’Agnese.

Il concerto è stato organizzato, in favore della Lilt, dal maestro Lorenzo Battagion, che ha voluto a Vercelli quella che lui definisce “l’unione corale del Piemonte del nord-est”.

Infatti erano presenti i padroni di casa del Coro Lirico Viotti di Vercelli, diretto da Stefania Bellini, la Corale Sant’Abbondio di Buronzo con Lorenzo Battagion e l’Orchestra da camera della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario, diretta Anselmo Quartagno.

Fra i solisti erano presenti: Alberto Sala, organista titolare della cattedrale di Novara, Maria Elena Bovio, arpa solista, titolare della cattedra di arpa al conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e il vercellese Nicolò Manachino, primo flauto dell’Orchestra Verdi di Milano.

Fra le voci soliste spiccavano: la soprano Serena Rubini, Daniela Valdenassi mezzo-soprano, Roberta Garelli contralto, Matteo Pavlica tenore, Giuseppe Capoferri baritono. Direttore e concertatore il maestro Lorenzo Battagion.

In tutto trenta musicisti e oltre 50 cantori che hanno presentato la Messa in sol maggiore D167 per coro, soli, archi, trombe e timpani di Schubert. La Danza degli Spiriti Beati per archi e flauto solista, da Orfeo. Euridice di Gluck e l’Oratorio de Noël opera 12 per coro, soli, archi, arpa e organo di Saint-Saëns.

Grande soddisfazione ha espresso Anselmo Quartagno: “Dopo la sospensione delle attività dello scorso anno, è stata una bellissima esperienza tornare a far musica insieme a prestigiose compagini corali, con validissimi cantanti, magistralmente diretti da Lorenzo Battagion, con cui collaboriamo stabilmente da alcuni anni".