Il Vallese stanzia un milione di franchi per il sostegno agli allevatori

Il Gran Consiglio del Canton Vallese ha stanziato, per l'anno 2022, un milione di franchi destinati alla protezione, in alpeggio, delle greggi dai grandi predatori in particolar modo dal lupo.



Il cospicuo finanziamento potrà essere utilizzato anche per l'acquisto, l'addestramento e il mantenimento dei cani anti lupo.

I Cantoni Vallese e Uri hanno condotto uno studio che stabilisce in 7,6 milioni di franchi l'ammontare necessario per estendere questo intervento sull'intero territorio nazionale.



Per il solo Canton Vallese si stima un aumento annuale di costo pari a 1,6 milioni di franchi necessari a garantire una adeguata protezione per gli ovini nei diversi alpeggi.