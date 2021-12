La Coop Aurive cerca 29 giovani per il servizio civile universale

La cooperativa sociale Aurive di Novara è alla ricerca di candidati per 29 posti di Servizio Civile disponibili nel Verbano Cusio Ossola (29). I progetti verranno realizzati da Aurive in collaborazione con enti pubblici e privati del territorio.

Con il progetto “Obiettivo Autonomia” sono previste attività di assistenza per persone diversamente abili presso il Ciss Ossola al Centro Diurno di Pieve Vergonte (1), alla Raf di Domodossola (1) e al Centro Diurno Pallanzeno (1); al Consorzio Servizi Sociali Verbano - Centro Diurno “Centro anch’io” di Verbania (1); e a Verbania con la Cooperativa sociale Aurive (1).

Il progetto “Per i bambini” si occuperà di servizi per l’infanzia e animazione culturale per i minori presso il Comune di Omegna - Ufficio Cultura e Istruzione (2), mentre il progetto “Welfare di prossimità” riguarderà le attività con anziani presso il Consorzio Servizi Sociali Verbano - Segretariato Sociale di Verbania (2); Ciss Ossola - sede di Domodossola (1), Ciss Cusio - sede centrale di Omegna (2); Fondazione Opera Pia Uccelli - Cannobio (2 posti); RSA Lagostina - Omegna (1).

Con “Musei per tutti” spazio alla cultura al Museo del Paesaggio di Verbania (2), presso la Casa della Resistenza di Verbania (2) e nel Museo di Palazzo San Francesco a Domodossola (2) posti.

Le attività ambientali verranno realizzate in 2 progetti: “Transizione ecologica quotidiana” presso il Comune di Gravellona Toce - Ufficio Ambiente (1), Comune di Verbania - Ufficio ambiente (1) e Omegna - Ufficio Ambiente e Turismo (2) e “Respirare nei parchi” con attività presso il Parco Nazionale Val Grande a Vogogna (2) e il Parco Aree Protette Ossola a Varzo (2).

Possono candidarsi al Servizio Civile coloro che hanno già compiuto 18 anni e non hanno ancora compiuto 29 anni al momento della presentazione della domanda. I progetti, che hanno per capofila Aurive, includono attività di assistenza ai disabili, educazione e animazione culturale, attività presso biblioteche e musei oppure nei campi del turismo e della tutela dell'ambiente. Le schede descrittive dei progetti sono pubblicate sul sito Aurive.it alla pagina https://www.aurive.it/servizio-civile-selezione-bando-2021/

Il servizio dura 12 mesi con un orario medio settimanale di 25 ore e un compenso mensile di euro 444,30. Gli interessati hanno tempo fino alle ore 14.00 di mercoledì 26 gennaio 2022 per candidarsi.

“Consigliamo – scrivono i responsabili della cooperativa - a tutti i candidati di non aspettare gli ultimi giorni, leggere attentamente i materiali sul sito www.aurive.it e cliccare il pulsante ‘Contattaci e sarai ricontattato’. Compilando un form rapidissimo, gli interessanti verranno richiamati per fissare un incontro con il nostro staff, che li aiuterà nella ricerca e nella presentazione delle domande”.

“Ricordiamo – concludono - che La domanda di partecipazione potrà essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https:// domandaonline.serviziocivile.it/ .

Per compilare la Domanda on line è necessario avere SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) con un livello di sicurezza 2”.

Informazioni

Sito Aurive:https://www.aurive.it/servizio-civile-selezione-bando-2021/

Telefono e Whatsapp 338 3868640

Email: serviziocivile@aurive.it





Riepilogo posti

Obiettivo Autonomia 4 posti

Ciss Ossola – Centro Diurno Pieve Vergonte : 1 posto

Ciss Ossola – Centro Diurno Pallanzeno : 1 posto

Consorzio Servizi Sociali Verbano – Centro Diurno “Centro anch’io” Verbania : 1 posto

Cooperativa sociale Aurive – Verbania : 1 posto

Per i bambini 2 posti

Comune di Omegna – Ufficio Cultura e Istruzione : 2 posti

Welfare di prossimità 8

Consorzio Servizi Sociali Verbano – Segretariato Sociale Verbania : 2 posti

Ciss Ossola – sede di Domodossola : 1 posto

Ciss Cusio – sede centrale di Omegna : 2 posti

Fondazione Opera Pia Uccelli – Cannobio : 2 posti

RSA Lagostina – Omegna : 1 posto

Musei per tutti 6

Museo del Paesaggio di Verbania : 2 posti

Casa della Resistenza di Verbania : 2 posti

Museo di Palazzo San Francesco – Domodossola : 2 posti

Transizione ecologica quotidiana 4

Comune di Gravellona Toce – Ufficio Ambiente : 1 posto

Comune di Verbania – Ufficio Ambiente : 1 posto

Comune di Omegna – Ufficio Ambiente e Turismo : 2 posti

Respirare nei parchi 4

Parco Nazionale Val Grande – Vogogna : 2 posti

Parco Aree Protette Ossola – Varzo : 2 posti