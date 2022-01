Intensificati i controlli sulle piste da sci a Macugnaga VIDEO

I militari della Compagnia Carabinieri di Verbania, impegnati come ogni anno nei servizi di vigilanza alle piste sui comprensori sciistici di Macugnaga, sin dall’avvio dell’attuale stagione invernale, sono stati chiamati ad una sensibile intensificazione dei servizi volti ad un’attenta e scrupolosa attività di verifica del rispetto di tutte quelle norme che disciplinano il comportamento dell’utenza sulle piste.

L’attenzione dedicata a questo aspetto è altissima, anche in considerazione dell’entrata in vigore delle nuove norme anti-Covid19 che riguardano specificamente il settore sciistico e che prevedono, tra le altre cose, oltre che l’obbligo di esibizione del Green-Pass anche il possesso della copertura assicurativa per eventuali danni contro terzi.

La scrupolosa attività di vigilanza ha consentito agli operatori di accertare numerose violazioni della normativa vigente (mancata copertura assicurativa, indebito utilizzo di ski-pass, risalita irregolare non a bordo pista, condotta pericolosa su piste, ecc.) con la conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, ritiro dello sky-pass.

I militari dell’Arma svolgono un’intesa attività anche sotto il profilo del soccorso all’utenza. Numerosi infatti sono stati gli interventi di soccorso effettuati sin dall’avvio della stagione, congiuntamente al personale sanitario specializzato dei volontari al soccorso piste.

Solo nella giornata di ieri, 5 persone sono state soccorse e trasportate presso l’ospedale di Domodossola a causa di vari infortuni, fortunatamente nessuno di particolare gravità. L’Arma dei Carabinieri invita i cittadini tutti al rigoroso rispetto di tutte quelle norme di sicurezza e di regole che disciplinano il comportamento da tenere sulle piste, in primis per la salvaguardia della propria ed altrui incolumità ed anche al fine di evitare di incorrere in sanzioni che, nella maggior parte dei casi, sono particolarmente elevate.