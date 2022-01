Aperto il tesseramento per il nuovo anno alla Società operaia di mutuo soccorso domese. La Soms di Domodossola comunica ai propri soci che il rinnovo della tessera avverrà direttamente presso la sede sociale in Via Teatro n. 3 dal 10 gennaio fino al 26 febbraio con i seguenti orari:

Lunedì e Sabato dalle ore 10.00 alle 11.30

Martedì - Mercoledì – Giovedì – Venerdì dalle ore 17.00 alle 18.45

Il costo dell'iscrizione per il 2022 è di 15 euro.