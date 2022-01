Resta aperta sino a domenica 16 la mostra ‘Ethiopia’

La mostra fotografica dedicata al Paese africano ha ottenuto un ottimo riscontro e un’affluenza di oltre 1.000 visitatori dall’apertura. Alla luce di questi risultati la chiusura della mostra è stata prorogata ed “Ethiopia”, presso Casa de Rodis a Domodossola, sarà ancora visitabile nei giorni di venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 gennaio 2022.

In queste giornate, oltre al consueto percorso espositivo, sono previste alcune attività:

- presentazione dei ritratti scattati durante i 2 workshop fotografici “Il bianco e il nero” realizzati in collaborazione con il Gruppo Fotografico La Cinefoto di Domodossola. Le foto saranno acquistabili a favore del CAE.

- sabato 15 e domenica 16 in omaggio al popolo etiope, Marco Albizzati, autore e curatore della mostra, su prenotazione, sarà disponibile per realizzare ritratti fotografici in un set di luci appositamente allestito a Casa de Rodis. Suggestive stole e tessuti etiopi dalla trama preziosa connoteranno i ritratti in un gioco di colori e sfumature. Per informazioni, costi e prenotazioni: mob. 371 344 7274 - 349 449 6117. Il ricavato sarà devoluto al CAE.

- Domenica 16 nel pomeriggio, grazie all’intervento di alcune ragazze in costume tradizionale, si svolgerà la suggestiva cerimonia del caffè con degustazione secondo il rito etiope.

Sempre attivo il consueto punto informativo del Centro Aiuti per l’Etiopia ODV dove trovare informazioni sui progetti di cooperazione attivi in Etiopia, oggetti di artigianato etiope e manufatti in tela wax.

Casa De Rodis - Piazza Mercato - Domodossola

venerdì 14 (h. 15-19), sabato 15 e domenica 16 gennaio 2022 (h.10-13 e 15 -19).



INGRESSO LIBERO



INFORMAZIONI:

Collezione Poscio: www.collezioneposcio.it - tel. 347 714 0135

Centro Aiuti per l’Etiopia ODV: www.centroaiutietiopia.it - tel. 0323 497 320