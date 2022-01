Sci alpinismo, Cesare Peter Bettoli medaglia di bronzo agli Italiani Giovanili

Strepitoso terzo posto e medaglia di bronzo, per Cesare Peter Bettoli ai Campionati Italiani Giovanili di Sci Alpinismo disputati sulle nevi del Passo Tonale.



Che racconta la giornata è Aldo De Gaudenzi, il guru della piccola ma forte equipe dello Sci Club Valle Anzasca: "La compagine di ragazzi che difende i nostri colori è formata da solo sei elementi, ma tutti ben protesi verso la conquista dei primi posti delle loro diverse categorie. Purtroppo al Passo del Tonale abbiamo potuto schierare solo tre elementi, gli altri erano ammalati. La categoria U18 ha regalato grandi soddisfazioni con il gradino basso del podio centrato da Cesare Peter Bettoli (già vincitore della Rampegada U18 – 2021) e il 12° posto di Oscar Tonietti. Nella categoria U23 buon piazzamento di Marco Gatti piazzatosi al decimo posto.

Va detto che tutti i nostri ragazzi finora hanno avuto grosse difficoltà d’allenamento a causa della scarsità o totale mancanza di neve, speriamo di riuscire a migliorare la preparazione tecnica e poi i risultati arriveranno per tutti. Aggiungo che le competizioni del Tonale sono state caratterizzate da un freddo veramente intenso".



Classifica U18 maschile

01- Compagnoni Simone S.C. Alta Valtellina 47'31.0

02- Debertolis Hermann SKI ALP Valdobbiadene 47'53.4

03- Bettoli Cesare Peter S.C. Valle Anzasca 48'16.9

12- Tonietti Oscar S.C. Valle Anzasca 51'13.2



Gara disputata su un tracciato di 6.5 Km. Con un dislivello di 1250 metri (700+ 550 -).

Aldo De Gaudenzi aggiunge: "Sono convinto che questi giovani ragazzi possano offrire una spinta a tutto il movimento dello skialp di casa nostra e chissà che magari fra di loro possa esserci anche uno dei futuri campioni".

Ricordiamo che Aldo De Gaudenzi, in coppia con il varzese Fabio Del Pedro ha vinto, nel 1989, la 12ª edizione dei Campionati Nazionali ANA disputati a Corniglio (Pr).