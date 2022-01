Aperte le iscrizioni al Monterosa EST Himalayan Trail

L’anno nuovo arriva con il rinnovo dell’appuntamento con il Monterosa EST Himalayan Trail, gara giunta alla IV edizione e che ha saputo conquistare il cuore dei più esperti trail runner ma anche degli amatori, grazie ad un panorama di distanze molto ampio, adatto a tutti. La data del 30-31 luglio 2022 rappresenta uno spostamento di due settimane in avanti rispetto a quella tradizionale, una volontà di Sport Pro-Motion Asd, società organizzatrice dell’evento, che cura ogni dettaglio organizzativo con grande attenzione.

Le distanze – Straordinario il contesto in cui si svolgerà la manifestazione, al cospetto della parete est del Monte Rosa che con un dislivello di 2.600 metri ed una larghezza complessiva di quasi 4 km è la parete più alta delle Alpi oltre che l'unica in Europa, dal punto di vista geomorfologico, di tipo himalayano.

Saranno ancora cinque le distanze, Ultra 103K 7.800D+, Epic 60K 4.700D+, Sky 38K 3.100D+, Challenge 22K 1.700D+ e Short 14K 850D+, cui si aggiungerà il Meht Mini Trail dedicato ai piccoli. L’unica variazione interessa la Ultra 105K che si trasforma in Ultra 103K e grazie ad un rimaneggiamento nella seconda parte, il percorso diventa più fluido e scorrevole. A lasciare il Centro Sportivo della frazione Pecetto di Macugnaga (Vb) saranno per primi gli atleti che parteciperanno alla Ultra 103K che partiranno alle ore 5.00 del 30 luglio cui seguiranno alle 5.30 gli atleti della Epic 60K. Partenze ogni 30 min a partire dalle 8.00 per le ultime tre distanze. Da ultimo, alle ore 11.00 del 31 Luglio partiranno i piccoli iscritti al Meht Mini Trail. Per tutti, l’arrivo sarà al Centro Sportivo della frazione Pecetto di Macugnaga.

Iscrizioni – Le iscrizioni sono aperte da pochissime ore e sono già 11 le nazioni rappresentate al via del IV Monterosa EST Himalayan Trail, un segnale che questa manifestazione piace e ha saputo conquistare un posto nel ricco panorama degli UltraTrail più duri e che il lavoro di Sport Pro-Motion Asd in termini organizzativi ma anche di promozione del territorio sta dando i suoi frutti. Tutte le manifestazioni organizzate da Sport Pro-Motion Asd, infatti, hanno a cuore la cura della soddisfazione degli atleti ma anche degli accompagnatori, un’attenzione che comporta impegno nella realizzazione di eventi collaterali di minore difficoltà e, allo stesso tempo, nella valorizzazione dell’offerta turistica locale. Sport Pro-Motion ha pensato a diverse offerte di ospitalità e opzioni per vivere il territorio di Macugnaga e consulta la Guida Spettatori. Per gli atleti voucher per impianto di risalita.

Le iscrizioni sono aperte sul sito. I primi 50 iscritti ad ogni distanza (esclusa la 14K) usufruiranno di una quota agevolata. Attenzione al numero massimo di iscritti per ciascuna distanza.

