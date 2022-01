Il Piemonte stanzia 750 mila euro per la Protezione Civile

È di 750 mila euro lo stanziamento di questi giorni da parte della Regione Piemonte per le associazioni di volontariato e i gruppi comunali di Protezione Civile.

Si tratta di un pacchetto di contributi a favore delle associazioni di volontariato di primo livello e dei gruppi comunali o intercomunali iscritti all’elenco territoriale regionale per gli assi di intervento relativi al potenziamento della logistica e alla manutenzione delle sedi operative.

Il contributo è suddiviso in 345 mila euro destinati a 43 associazioni e 405 mila a euro a 37 gruppi comunali di volontariato, per un totale di 80 realtà legate alla Protezione Civile piemontese in diversi settori: dal soccorso, alle unità cinofile, ai piloti, alla Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale del Piemonte, alle radioemergenze e molti altri.