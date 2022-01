Volley, il campionato riparte il 23 gennaio

Domenica 16 gennaio lo Studio Immobiliare VCO Domo sarebbe dovuto tornare, da primo in classifica, a calpestare i parquet del Piemonte per l’inizio del girone di ritorno del campionato di Serie D. L’appuntamento doveva essere in quel di Torino contro il Reba Volley in un match che avrebbe significato già tanto, visto il contemporaneo scontro diretto tra Acqui Terme e Montanaro, rispettivamente terza e seconda della classe.

L’acuirsi della situazione pandemica tuttavia ha fatto propendere gli organi federali per un rinvio della ripresa del campionato, posticipata quindi al 23 gennaio (anche se è da escludere un ulteriore rinvio).

Uno stop molto lungo se si pensa che i domesi sono fermi dallo scorso 11 dicembre. Uno stop che però è servito per lavorare in particolare sulla condizione atletica, che dovrà risultare ottimale in vista anche dei play-off. La fase che potrebbe regalare alla città di Domodossola la promozione in Serie C, si disputerà infatti tra aprile e maggio.

Tuttavia, il lavoro in palestra è stato ed è ancora fortemente condizionato dalla situazione legata al Covid-19. Lo Studio Immobiliare VCO Domo si è quasi sempre allenato a ranghi ridotti causa positività e quarantene. Non sarà facile quindi riuscire a recuperare immediatamente la qualità di gioco, soprattutto considerato che ci sono ancora poche certezze sull’inizio effettivo del campionato.

Per ora l’appuntamento è fissato per domenica 23 gennaio alle ore 17.30 al Palaraccagni; ospite di turno sarà la Pallavolo Alessandria, unica compagine in grado di battere (al tie-break) nel girone di andata gli ossolani. Un match quindi importantissimo, sia per la classifica, sia per il valore dell’avversario. La partita si giocherà con la capienza massima del palazzetto fissata al 35% (come da normativa).

La società domese prevedrà quindi una modalità di prenotazione dei posti per evitare di creare problemi all’ingresso del palazzetto. Questo ovviamente nel caso in cui non si postici ulteriormente la ripresa.