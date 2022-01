Pieve, 11 mila euro di contributi alle associazioni che operano sul territorio

Assegnati a fine anno dalla Giunta Medali i contributi per il 2021 ad associazioni e gruppi attivi sul territorio di Pieve Vergonte.

L'importo complessivo stanziato a sostegno delle attività è stato di 11.020 euro. Per quanto riguarda le associazioni cittadine al Corpo Musicale di Fomarco devoluti 5.100 euro, al Comitato San Giovanni Rumianca 300 euro e agli alpini di Fomarco 300 euro. Lo sport cittadino è stato aiutato con i 2.500 euro dati al settore giovanile Asd Fomarco Don Bosco Pievese e i 1000 euro assegnati al Pedale Ossolano.

Gli altri contributi sono andati alla Croce Rossa di Piedimulera (1.320 euro) per i servizi effettuati in aiuto delle fasce deboli della popolazione e all'Istituto Storico della Resistenza (500 euro) a sostegno dell'attività svolta a Pieve Vergonte.