Approvato il piano delle opere pubbliche: viabilità, servizi sociali e la nuova passerella del Maglietto

L’amministrazione comunale di Villadossola ha approvato il programma triennale delle opere pubbliche. Gli interventi previsti tra il 2026 al 2028: dai lavori sulla viabilità alla messa in sicurezza della passerella del Maglietto - chiusa ormai da alcune settimane - fino all’adeguamento sismico delle scuole.

La giunta ha dato l’ok anche al programma annuale relativo al 2026, che prevede la realizzazione di importanti interventi. Due i progetti più significativi: più di 2,4 milioni di euro saranno investiti per i lavori di messa in sicurezza della passerella in località Maglietto, dove dovrebbe essere installato un nuovo ponte strallato; un milione di euro, invece, sarà destinato a nuove opere di urbanizzazione, viabilità e parcheggi. Tra le opere previste per il nuovo anno troviamo inoltre interventi su viabilità comunale, piste ciclabili, strade e barriere stradali, per un totale di 450mila euro.

Infine, il 2026 porterà con sé il proseguimento di progetti già avviati e in fase di conclusione: 460mila euro saranno utilizzati per la bonifica dell’area denominata “ex Ruga” (che prevede un costo totale di 2,3 milioni), mentre 242mila euro saranno investiti nelle ultime fasi dei lavori di riqualificazione di uno stabile (sito in via Marconi) che ospiterà sei appartamenti destinati a persone in difficoltà e uno spazio dedicato alla distribuzione di beni di prima necessità, servizi base per l’igiene personale, spazi per l’accoglienza d’emergenza, per il ricevimento del pubblico e di aree per la socialità.