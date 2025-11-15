 / Domodossola

Domodossola | 15 novembre 2025, 11:11

Rinnovata l'erogazione di buoni spesa per famiglie in grave disagio socio-economico

Il comune ha messo a disposizione 3.000 euro. I contributi saranno spendibili nei supermercati Novacoop e Tigros

Rinnovata l'erogazione di buoni spesa per famiglie in grave disagio socio-economico

Il comune di Domodossola ha approvato una nuova determinazione per l’erogazione di buoni spesa destinati a cittadini in grave disagio socio-economico. L’iniziativa si inserisce nel quadro degli interventi previsti dal documento unico di programmazione 2025–2027 e dal bilancio di previsione approvato a fine 2024.

Il provvedimento mira a garantire assistenza economica urgente a singoli e nuclei familiari in difficoltà, attraverso la distribuzione di buoni spesa utilizzabili presso i supermercati cittadini. In particolare, è stato previsto un impegno di spesa pari a 3.000 euro a favore della cooperativa Novacoop, con sede a Galliate, che collaborerà con il comune per la distribuzione dei buoni. Questi ultimi saranno spendibili presso i punti vendita Novacoop e Tigros di Domodossola,. L’erogazione avverrà sulla base delle valutazioni effettuate dagli operatori del consorzio Intercomunale servizi sociali (Ciss) dell’Ossola, che monitorano le situazioni di disagio sociale, relazionale, fisico ed economico.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore