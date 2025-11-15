Rinnovata l'erogazione di buoni spesa per famiglie in grave disagio socio-economico

Il comune di Domodossola ha approvato una nuova determinazione per l’erogazione di buoni spesa destinati a cittadini in grave disagio socio-economico. L’iniziativa si inserisce nel quadro degli interventi previsti dal documento unico di programmazione 2025–2027 e dal bilancio di previsione approvato a fine 2024.

Il provvedimento mira a garantire assistenza economica urgente a singoli e nuclei familiari in difficoltà, attraverso la distribuzione di buoni spesa utilizzabili presso i supermercati cittadini. In particolare, è stato previsto un impegno di spesa pari a 3.000 euro a favore della cooperativa Novacoop, con sede a Galliate, che collaborerà con il comune per la distribuzione dei buoni. Questi ultimi saranno spendibili presso i punti vendita Novacoop e Tigros di Domodossola,. L’erogazione avverrà sulla base delle valutazioni effettuate dagli operatori del consorzio Intercomunale servizi sociali (Ciss) dell’Ossola, che monitorano le situazioni di disagio sociale, relazionale, fisico ed economico.