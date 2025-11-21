Si parla di variazioni urbanistiche in consiglio comunale

Convocato il Consiglio comunale a Villadossola per lunedì 24 novembre alle ore 18,. All’ordine del giorno sono previsti diversi punti di rilievo per l’attività amministrativa e per la pianificazione del territorio.

Il Consiglio sarà chiamato a ratificare una variazione al bilancio 2025-2027, già approvata dalla Giunta nei giorni scorsi. Ma uno spazio importante sarà dedicato alla variante parziale “V27” al Piano Regolatore Generale, articolata in tre passaggi. Tra i punti in discussione anche la proroga tecnica della convenzione tra i Comuni di Villadossola e Domodossola per la gestione associata delle residenze assistenziali destinate agli anziani non autosufficienti, un servizio fondamentale per il territorio.

In chiusura, il Consiglio affronterà la presa d’atto del valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito Verbano Cusio Ossola.