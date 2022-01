Incidente domenica notte in via Piave, auto va sbattere contro un palo della luce FOTO

Incidente in via Piave a Domodossola domenica sera poco prima delle 23. Un'utilitaria è andata a sbattere contro un palo della luce, stando a quanto riferisce il conducente un'altra auto di colore bianco che giungeva in direzione opposta avrebbe urtato il paletto dello spartitraffico nei pressi dello svincolo del Ponte 88.

L'impatto avrebbe causato il distacco della segnaletica che è andata a sbattere contro il cofano dell'auto grigia facendo scoppiare l'airbag del passeggero, a quel punto il giovane autista si è spaventato ed ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro il palo della luce che si trovava a poca distanza. L'auto bianca che ha colpito lo spartitraffico sì è allontanata dal luogo dell'incidente.

Fortunatamente non si contano feriti, sul posto i carabinieri della stazione di Domodossola, i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il palo della luce pericolante dopo l'impatto. L'esatta dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine.