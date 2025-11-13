Non restituisce l'auto a noleggio: 33enne irlandese fermato a Piedimulera

I carabinieri della stazione di Premosello Chiovenda hanno denunciato un cittadino irlandese, classe 1992, per il reato di appropriazione indebita di un’autovettura.

L’uomo aveva noleggiato a Milano un’autovettura che avrebbe dovuto restituire il 9 novembre. Non presentatosi nel giorno stabilito e irreperibile ai contatti che aveva lasciato, il titolare dell’agenzia di noleggio aveva presentato denuncia ai carabinieri di una stazione del capoluogo lombardo. Fortunatamente la vettura era dotata di Gps e il titolare è riuscito ad individuarla nella zona di Piedimulera. Ha quindi contattato la centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Verbania che ha girato la nota alla stazione di Premosello Chiovenda.

Dopo una breve attività di ricerca, i carabinieri hanno individuato e fermato il veicolo, riscontrando alla guida il 33enne irlandese. L’uomo si è mostrato collaborativo, ammettendo di non aver restituito l’auto alla data prevista, senza tuttavia fornire particolari spiegazioni sul motivo del ritardo. Il veicolo è stato restituito al legittimo proprietario che ha inviato un carro attrezzi per il suo recupero.