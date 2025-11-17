Controlli nel fine settimana: cinque denunce e un arresto per guida in stato di ebbrezza

Nel corso dei controlli effettuati nel fine settimana, i carabinieri del comando provinciale del Vco hanno denunciato o sanzionato diversi automobilisti per guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti.

In particolare, i carabinieri della sezione radiomobile di Verbania hanno denunciato 26enne per guida in stato di ebrezza, poiché, fermato a Verbania, aveva un tasso alcolico pari a 1,84 g/l, oltre il triplo del consentito. Con un tasso di 1,63 g/l i militari della stazione di Santa Maria Maggiore hanno denunciato un automobilista, classe 1981, fermato a Craveggia. Per lui, oltre alla denuncia a piede libero e il ritiro di patente, anche la confisca del veicolo.

Altri due automobilisti sono stati controllati a Gravellona Toce e Santa Maria Maggiore dai militari delle locali stazioni, con tassi alcolici rispettivamente di 1,22 e 1,30 g/l. Un altro conducente è stato sanzionato amministrativamente perché positivo all’alcol test con un tasso entro il limite di 0,8 g/l.

Inoltre, i carabinieri della stazione di Verbania hanno arrestato e posto ai domiciliari un 43enne condannato a 2 mesi e mezzo per guida in stato di ebrezza.