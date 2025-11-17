Nascondeva una mazza da baseball in auto: denunciato un 20enne

Un 20enne residente in bassa Ossola è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere poiché, fermato dai carabinieri della sezione radiomobile a Domodossola, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball in auto.
lunedì 17 novembre
domenica 16 novembre
sabato 15 novembre
venerdì 14 novembre
giovedì 13 novembre
mercoledì 12 novembre
martedì 11 novembre
