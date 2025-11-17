 / Cronaca

Cronaca | 17 novembre 2025, 16:20

Nascondeva una mazza da baseball in auto: denunciato un 20enne

Il ragazzo, residente in bassa Ossola, dovrà rispondere di porto abusivo di oggetti atti a offendere

Nascondeva una mazza da baseball in auto: denunciato un 20enne

Un 20enne residente in bassa Ossola è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere poiché, fermato dai carabinieri della sezione radiomobile a Domodossola, è stato trovato in possesso di una mazza da baseball in auto.

Comunicato Stampa Carabinieri

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore