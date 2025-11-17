In possesso di droga e alla guida con patente sospesa: denunciato un 28enne ossolano

I carabinieri del radiomobile di Domodossola hanno denunciato a piede libero un 28enne residente in Ossola che, trovato in possesso di modiche quantità di eroina, cocaina e hashish, ha rifiutato di sottoporsi a test antidroga, e per questo è stato segnalato alla Prefettura di Verbania. Inoltre circolava con la patente di guida sospesa, motivo per il quale il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo.

Sempre nel fine settimana, 3 persone sono state segnalate alla locale Prefettura perché trovate in possesso di stupefacente per uso personale, per un totale di 10 grammi sequestrati tra cocaina, eroina e hashish.