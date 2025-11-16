 / Cronaca

Cronaca | 16 novembre 2025, 10:45

Domodossola, arrestato alla stazione straniero ricercato per rapina a mano armata

Fermato dalla Polizia di Frontiera senza documenti: dalle verifiche è emerso un ordine di carcerazione. L’uomo, 26 anni, è stato portato al carcere di Verbania

Domodossola, arrestato alla stazione straniero ricercato per rapina a mano armata

Nella serata di ieri gli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Domodossola nei pressi della Stazione internazionale di Domodossola nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo del territorio hanno intercettato un cittadino straniero che alla vista degli operatori ha cercato di eludere il controllo nel tentativo di passare inosservato. Gli agenti della Polizia di Stato insospettiti da tale atteggiamento lo hanno controllato constatando come lo stesso fosse sprovvisto di documenti. 

Per tale motivo ed ai fini di una compiuta identificazione dello straniero lo stesso è stato accompagnato presso gli Uffici di polizia dove è stato fotosegnalato. La successiva interrogazione della Banca Dati Interforze ha permesso di accertare la presenza a suo carico di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma. L'uomo originario del Gambia, classe 1998, è stato arrestato ed accompagnato alla Casa Circondariale di Verbania. Dovrà scontare una pena di 5 anni per il reato di rapina aggravata con l'uso di armi. 

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore