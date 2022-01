Slow Food, rinviato l'incontro con Carlo Petrini

Carlo Petrini non sarà in Ossola il 3 febbraio. "Per problemi legati alla situazione pandemica si è deciso inoltre di rinviare a data da definire il previsto incontro con il presidente di Slow Food Carlo Petrini’’ scrive in una nota la condotta ossolana di Slow Food. L’incontro era previsto al Foro boario di Crodo. L’evento è la conseguenza del fatto che all’Istituto Fobelli si è costituita una comunità Slow Food .

Lo scorso 12 gennaio, invece, i funzionari Slow Food nazionale Massimo Borrelli, responsabile per l'Italia per i rapporti con gli enti e le istituzioni del territorio, e Fabrizio Dellapiana, responsabile nazionale per il coordinamento dei rapporti interni con le Condotte, sono stati a Domodossola per un incontro sulla manifestazione biennale Terra Madre - Salone del Gusto prevista per il settembre, evento che potrebbero vedere coinvolta anche la condotta ossolana.