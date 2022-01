A Domodossola un corso gratuito di arte terapia

“Art Therapy for life. Manipolare la materia per far volare l’animo” è il corso di arteterapia promosso dalla Fondazione Dignitatis Personae in collaborazione con il Liceo Artistico del Rosmini International Campus e sostenuto dalla Fondazione Comunitaria del VCO.

Il corso è strutturato in laboratori esperienziali, ogni incontro affronterà una tipologia di materiale differente. L’esperienza diretta con il materiale permetterà di sperimentare su di sé e nella condivisione con il gruppo, sensazioni, percezioni ed emozioni che ogni tipologia di materiale può suscitare. i rivolge a ragazzi e adulti e prenderà il via nel mese di febbraio svolgendosi il sabato mattina.



Per i ragazzi la durata è di 28 ore e inizierà sabato 12 febbraio, dalle 9.00 alle 12.30. Il termine per la prenotazione è l’11 febbraio. Per i docenti è di 42 ore e sarà avviato sabato 19 febbraio, dalle 8.30 alle 12.00 con termine per le prenotazioni il 18 febbraio. Il corso è completamente gratuito e anche i materiali necessari saranno forniti dagli organizzatori. Per partecipare non sono necessarie competenze artistiche.

Le lezioni si svolgeranno presso il laboratorio di scultura del Liceo Artistico del Rosmini International Campus in via Canuto 12 a Domodossola. Per informazioni ed iscrizioni chiamare il 371/4628751. Per i docenti il corso è caricabile sulla piattaforma S.o.f.i.a