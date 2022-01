L'ex cinema Sociale di via Boldrini, oggi Centro museale

‘Cospiracy, soluzione finale’. Sarà questo il film proiettato domenica 30 gennaio, alle 17, all’ex cinema Sociale, oggi centro museale in via Boldrini a Villadossola. La proiezione, promossa dall’Anpi cittadino, cade per la ricorrenza della Giornata della memoria.