Le vite di don Francesco Antonioli e don Armando Alessandrini nel docufilm ‘Lo scudo dell’altro’

“Non abbiamo fatto altro che il nostro dovere”. A guerra finita risposero così don Francesco Antonioli e don Armando Alessandrini a chi gli domandava spiegazioni circa l'assunzione di un rischio così alto.

Perché don Francesco Antonioli (Druogno, Valle Vigezzo) e don Armando Alessandrini, rispettivamente direttore ed economo dell'Istituto Pio XI di Roma, non scelsero l'indifferenza ma scelsero di agire e di mettere in pericolo la propria vita per salvarne delle altre. Infatti, tra il 1943 e 1944, in piena persecuzione nazista quando la vita era appesa ad un filo sottilissimo e per salvarsi non si guardava all'altro come ad un fratello ma come ad un nemico, riuscirono a mettere in salvo circa una settantina di persone, tra cui molti bambini. Li nascosero, non con poche difficoltà, all'interno del Pio XI ma riuscirono a dargli una nuova vita.

Nel Giorno della Memoria, ed in particolare in momento storico così difficile, è giusto ricordare anche chi, come don Francesco e don Armando, con la loro grande storia di altruismo e di coraggio, decise di ascoltare la propria coscienza. Il loro nome è scolpito, a Gerusalemme, sul Muro dei Giusti. Nel Viale dei Giusti, un albero ricorda la loro storia: lo Yad Vashem li ha riconosiuti Giusti tra le Nazioni.

È dalla storia di questi due uomini, prima ancora che sacerdoti, che nasce l'idea di creare un docufilm, con protagonisti gli studenti di oggi del Pio XI, che narra queste vicende. Don Francesco e don Armando erano riusciti a vincere la sfida più difficile dell'epoca: essere “lo scudo dell'altro”.

“Lo scudo dell'altro. La memoria del dovere” è stato realizzato dalla Scuola Pio XI e dalla Senape Production con la regia di Gloria Giordani. In occasione della Giornata della Memoria sarà disponibile per sette giorni sulla piattaforma “Quinta di copertina teatro” seguendo il link: https://www.quintadicopertinateatro.com/lo-scudo-dell-altro/

Le vicende di don Francesco e don Armando sono riportate anche nel volume di Marco De Ambrosis “Don Francesco Antonioli. Un illustre vigezzino Giusto tra le Nazioni”, edito da Ultravox.