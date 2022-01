Week end con La fiera delle illusioni e Il lupo e il leone al Cinema Corso

Il Cinema Corso di corso Ferraris a Domodossola questa settimana propone ‘La fiera delle illusioni’, Il ‘lupo e il leone’ e ‘ Sempre più bello’.

‘La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley’, film diretto da Guillermo del Toro, è ambientato negli anni '40 e racconta la storia di un uomo, Stanton Carlisle (Bradley Cooper), di un Luna Park, che oltre a svolgere la mansione di giostraio, è anche un abilissimo truffatore. Riesce, infatti, con grande facilità a manipolare le persone, grazie a una retorica breve e d'impatto. Per mettere a segno al meglio i suoi imbrogli, l'uomo lavora con una psichiatra, Lilith Ritter (Cate Blanchett), più infida di lui, per estorcere con l'inganno del denaro agli spettatori. Le vittime delle sue truffe sono gli esponenti dell'élite newyorchese e i suoi colpi si sono affinati col tempo, grazie all'amicizia con una chiaroveggente Zeena (Toni Collette) e al marito, Pete (David Strathairn), un ex mentalista, che lavoro con lui nel parcogiochi itinerante. Nello stesso Luna Park si trovano anche Molly (Rooney Mara), molto legata a Stanton, il capo imbonitore Clem (Willem Dafoe) e il forzuto Bruno the Strongman (Ron Perlman).

Quando un ricco impresario ed esponente dell'alta società, Ezra Grindle (Richard Jenkins), si ritrova tra il pubblico del parcogiochi, Stanton sembra aver trovato la sua prossima vittima e chiede aiuto alla fidata dottoressa Ritter per truffare il magnate, ma non immagina di certo che quest'ultima sia, in realtà, una sua astuta e abile rivale.

Venerdì 20.00 - 22.30

Sabato 17.30 - 20.00 - 22.30

Domenica 17.30 - 20.30

Lunedì 20.30

Martedì 20.30

‘Il lupo e il leone’, film diretto da Gilles de Maistre, racconta la storia d Alma (Molly Kunz), una ragazza di 20 anni e abile pianista che vive a New York e che, dopo la morte di suo nonno, torna nella casa dove ha trascorso la sua infanzia per prendere parte al funerale. L'abitazione è sita su un'isola remota del Canada ed è qui che Alma ha tutti i dolci ricordi di quando era bambina e trascorreva le giornate insieme a suo nonno, che l'ha cresciuta.

Mentre si ricollega con la terra delle sue radici, Alma s'imbatte in un cucciolo di leone smarrito, che doveva entrare a far parte del circo di Vancouver, e in una piccola lupa, anche lei in difficoltà. La ragazza decide di salvarli e crescerli e sarà proprio questa amicizia a cambiare la sua vita per sempre.

Venerdì 20.30

Sabato 17.30 – 20.30

Domenica 17.30 – 20.30

‘Sempre più bello’, il film diretto da Claudio Norza, è l'ultimo episodio della trilogia “Sul più bello”. In questo nuovo capitolo ritroviamo Marta (Ludovica Francesconi) che dopo la delicata operazione di trapianto ai polmoni, sembra stare finalmente bene. Gabriele (Giancarlo Commare) non l'ha mai lasciata, è stato sempre al suo fianco. I due decidono di prendere una casa tutta nuova e andare a vivere insieme, lasciando l'appartamento di Jacopo e Federica, che si mettono così alla ricerca di nuovi coinquilini. Tutto sembra andare per il verso giusto, quando all'improvviso Marta ha una ricaduta e viene portata d'urgenza in ospedale. Tutti i suoi amici sono in ansia e si ritrovano in ospedale con la speranza di ricevere al più presto notizie da Dario, il medico che segue Marta ormai da diverso tempo. In questo momento così delicato, l'unica a poter aiutare Marta sembrerebbe essere l'austera e schiva nonna, con cui la ragazza non ha più contatti da molti anni. Gabriele disperato cercherà di rintracciarla.

Lunedì 20.30

Martedì 20.30

Al Cinema Corso non è necessaria la prenotazione dei posti ma è consigliato recarsi in biglietteria almeno 15 minuti prima dell’inizio del film per non creare code ed assembramenti.

Per poter accedere è necessario mostrare il super Green Pass ed indossare la mascherina Ffp2 per tutto il tempo di permanenza in sala.