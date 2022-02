Wide Art propone un corso di scrittura creativa

Si svolgerà dal 24 Febbraio al 24 Marzo 2022 il corso di scrittura creativa organizzato dall’associazione Wide Art Vco e tenuto da Arianna Giannini.

Le lezioni si svolgeranno i giovedì sera dalle 18.30 alle 20,30 presso la nuova sede dell’Associazione in via Dissegna 3 a Domodossola.

Arianna Giannini

Si laurea alla Statale di Milano in scienze umanistiche per la comunicazione, dopo di che vince una borsa di studi per un master in giornalismo di inchiesta a Roma. Questo percorso formativo la porterà, dopo numerose collaborazioni, tra le quali con il giornalista d’inchiesta Franco Francassi per Popoff Globalist e la testata nazionale today.it, ad approdare alla redazione di Giovanni Minoli per il programma “Faccia a Faccia” - La7. Il suo viaggio nel mondo del giornalismo però ha radici più lontane: a 18 anni infatti inizia a scrivere come freelance per la testata Eco Risveglio, con la quale collabora tutt’oggi.

In questi anni di formazione professionale ha comunque portato avanti, in maniera parallela, la passione per la scrittura creativa, tenendo una rubrica personale per il social magazine Gushmag.it, successivamente evolutasi nel suo blog personale ciaoioesco.it e sfociato infine nella pubblicazione del primo romanzo d’esordio “Ciao, io esco”, edito da bookabook.

Negli ultimi anni ha continuato con la formazione seguendo un corso di scrittura creativa presso la scuola Belleville di Milano, tenuto dallo scrittore Federico Baccomo e, presso la stessa sede, un corso sull’editoria italiana contemporanea.

Tematiche e argomenti del corso: Il corso prevede 5 lezioni di 2 ore ciascuna per un totale di 10 ore.

Obiettivo: dare ai partecipanti le basi tecniche necessarie per un approccio costruttivo alla scrittura creativa.

Struttura: ogni lezione sarà suddivisa in due blocchi, ciascuno di un’ora circa.

La prima ora sarà più improntata sulla teoria – struttura del romanzo, come si scaletta un’idea, i diversi punti di vista dei personaggi - mentre la seconda ora verrà dedicata alla pratica; si svolgeranno esercizi in classe che verranno immediatamente analizzati insieme. La docente sarà comunque a disposizione dei partecipanti, attraverso mail, anche fuori dalle ore di corso per approfondire qualsiasi curiosità o perplessità.

La quinta e ultima lezione invece sarà dedicata alla lettura critica: ogni partecipante sarà invitato a portare in classe il suo libro preferito e insieme verrà analizzato, l’obiettivo è quello di trasformare i lettori da passivi ad attivi, apprendere un lessico più approfondito e comprendere il mondo della scrittura e dell’editoria contemporanea.

Verrà poi affidato l’ultimo compito, quello di comporre un racconto breve. I risultati finali, dopo essere stati commentati e analizzati insieme, verranno raccolti in un pamphlet che rimarrà in galleria.

Costo del corso: 100 € euro totali.

- Il corso si terrà sulla base di una partecipazione minima di 5 partecipanti e una massima di dieci.

- Obbligo di Green pass rafforzato, verranno rispettate le regole di distanziamento e obbligo di mascherina Fp2.

- Qualora il numero di richieste eccedesse il massimo consentito si provvederà ad un eventuale secondo corso parallelo o posticipato, in ogni caso le domande saranno considerate secondo l’ordine cronologico di adesione.

- Un’eventuale rinuncia a corso già iniziato non darà diritto al rimborso della cifra versata.

- Materiale necessario quaderno e penna o pc/tablet per appunti.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Matteo Giomi al 3454463427