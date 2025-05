Musica in Quota, il concerto della Ossola Sax Swingin’ Orchestra apre la nuova stagione

È tutto pronto per la nuova edizione di Musica in Quota, la rassegna che unisce musica e natura. Il programma del festival, che giunge alla sua 19esima edizione, sarà presentato domenica 18 maggio alle 17.00 al Foro Boario di Crodo, con un concerto di Ossola Sax Swingin’ Orchestra.

Musica in Quota prevede una serie di concerti in alcuni dei più affascinanti alpeggi e località alpine su tutto il territorio del Vco. in occasione della presentazione, va in scena la Ossola Sax Swingin’ Orchestra, un ensemble nato nel 2024 per dare voce in modo diverso e coinvolgente ai tanti saxofonisti presenti nella provincia del Vco. Si tratta di una vera e propria orchestra di una quindicina di saxofoni formata da tutti gli strumenti della famiglia: soprani, contralti, tenori e baritoni e un percussionista che arricchisce con i suoi timbri il già ricco sound del gruppo. Il repertorio dell’orchestra è molto vario e coinvolgente in termini di stili, epoche e sonorità.