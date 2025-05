Al Castello di Vogogna il concerto del musicista curdo Ashti Abdo

L'associazione passAmontagne e il gruppo di canto popolare Arsunàcanta, con la collaborazione dell'Associazione Culturale Ossola inferiore e del comune di Vogogna, organizzano per domenica 18 maggio un concerto del musicista, cantante e compositore curdo Ashti Abdo.

Nato ad Aleppo e cresciuto ad Efrin, la passione per la musica emerge presto nella vita di Ashti Abdo, trascorsa tra le colline del suo villaggio, circondato dai suoni della natura e dalle storie e canzoni degli anziani. All’arrivo in Italia dal Kurdistan siriano, ormai 19 anni fa, è rimasto subito incastrato negli ingranaggi della catena di montaggio di una fabbrica del lodigiano. Ci è voluto qualche anno prima che Ashti Abdo riuscisse a dedicarsi totalmente alla musica, accompagnato dal suo amato tembûr, uno strumento diffuso nell’area mediorientale e che “in Kurdistan si impara dal barbiere”. Ora Abdo lo suona in giro per l’Europa diffondendo melodie delle terre dell’Est.

“Ho scritto un brano sulla guerra in Siria, ma è un pezzo che in realtà parla di tutte le guerre – racconta il musicita -. Si chiama Beja, che vuol dire racconta, in questo caso racconta la guerra attraverso la musica. E visto che io non sono molto bravo con le parole, mi esprimo meglio con le note, è il modo in cui riesco a trasmettere la bellezza e la fatica della mia vita”.

Nel pomeriggio del 18 maggio è in programma, dalle 15.00 alle 17.00, un laboratorio di canto curdo. È necessaria l’iscrizione, scrivendo una mail all’indirizzo passamontagne@gmail.com. alle 18.30, poi, il concerto di Ashti Abdo.