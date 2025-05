Alla Fabbrica una serata omaggio a Michael Jackson

Un nuovo appuntamento con la grande musica al teatro La Fabbrica di Villadossola. Sabato 17 maggio alle 21.00 va in scena “Michael Jackson live tribute show”, un omaggio al re del pop che vede protagonista Sergio Cortés.

Grazie alla sua incredibile somiglianza, non solo vocale ma anche fisica, Cortés è riconosciuto a livello internazionale come il sosia più affermato di Michael Jackson. L’artista porterà dunque sul palco del teatro di Villadossola tutti i più grandi successi del re del pop, brani che hanno segnato per sempre la storia della musica.