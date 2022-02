Marco Stefanetta su Scarpinato: "Non vedo come possa rappresentare la maggioranza che governa il Comune di Verbania"

"Lucio Scarpinato ha fatto la sua scelta in modo egoistico senza condividere nessun passaggio con il gruppo e la lista con cui si è candidato non più tardi di due mesi fa". Anche Marco Stefanetta, sindaco di Vogogna e candidato alle passate elezioni provinciali alla guida di Progetto Vco commenta il cambio di casacca di Scarpinato.

"È una scelta politicamente e istituzionalmente grave di cui per correttezza, se ancora ce ne fosse, dovrebbe rendere conto agli amministratori locali e ai sindaci che ci hanno votato per dare un’amministrazione provinciale differente nel metodo e nelle persone" continua Stefanetta.



"Di certo non mi stupisce il consociativismo ed il trasformismo, soprattutto nel nostro territorio, ma ciò non mi permette di accettare supinamente che la politica locale, ancora una volta, sia determinata dagli opportunisti" continua Stefanetta.



"Per quanto mi riguarda Scarpinato oltre a non rappresentare più il sottoscritto non vedo come possa rappresentare la maggioranza che governa il Comune di Verbania.

Si prenda atto di quanto successo e si decida in modo coraggioso di riconoscere la lealtà di chi si dimostra essere amministratore e persona seria" sottolnea l'ex candidato alla presidenza della Provincia.



"In questo senso un grande ringraziamento a Emanuele, Stefano e Cinzia che hanno dimostrato lucidità, correttezza e schiena dritta" conclude Stefanetta.